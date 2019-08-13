في اجتماع حضره عدد من نجوم النادي السابقين، عرض رئيس الزمالك صورا وسيرا ذاتية لمدربين مرشحين لتدريب الفريق.

FilGoal.com يكشف لكم قائمة الأسماء التي تم عرضها على نجوم الزمالك السابقين من أمثال أحمد عبد الحليم، والمدرب الحالي طارق يحيى، وعضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، بجانب جمال حمزة ونصر إبراهيم وأحمد سمير وهاني عبادة وعبد الحميد بسيوني وعصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف، لاختيار مدرب الزمالك.

وكذلك، تم عرض قائمة أخرى من الأسماء لم تحظ بنفس التركيز التي حظت به تلك القائمة خلال الإجتماع، الذي انتهى بإدلاء كل حاضر برأيه دون اتخاذ قرار نهائي.

ميلوتين سريدوفيتش

الاسم الأول الذي تم عرضه في الاجتماع هو الصربي ميلوتين سريدوفيتش، الشهير بـ ميتشو، المدير الفني الحالي لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 78 مباراة ونجح في الانتصار 37 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 15 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

رينيه فايلر

أما الاسم الثاني الذي تم عرضه هو السويسري رينيه فايلر، الذي سبق له تدريب أندية نورنبرج الألماني وأندرلخت البلجيكي ولوزيرن السويسري ورحل عن الأخير منذ أشهر.

وفي إبريل 2018 قام المدرب البالغ عمره 45 عاما بعرض سيرته الذاتية على منتخب الكاميرون.

أليكساندر ستانويفيتش

الاسم الثالث كان الصربي أليكساندر ستانويفيتش، الذي أوضح FilGoal.com في وقت سابق اليوم دخوله ضمن مرشحي تدريب الفريق.

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عاما، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.

كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.

جيوفاني دي بياسي

أما الاسم قبل الأخير في القائمة فكان جيوفاني دي بياسي مدرب منتخب ألبانيا في يورو 2016 الأخيرة، وهو الذي قادهم للوصول إلى تلك البطولة لأول مرة في تاريخهم، إذ خرجوا من الدور الأول بعدما جمعوا ثلاث نقاط من فوز على رومانيا وخسارتين أمام فرنسا وسويسرا.

وقاد الرجل الإيطالي منتخب ألبانيا منذ عام 2011 وحتى بطولة أمم أوروبا السابقة، وسبق لصاحب الـ 63 عاما تدريب أودينيزي وتورينو وبيريشيا الايطاليين وليفانتي الإسباني، وآلافيش الإسباني بعد تركه لتدريب ألبانيا في 2017.

مارينوس أوزونيديس

الاسم الأخير في القائمة هو اليوناني مارينوس أوزونيديس، الذي سبق له تدريب باناثانايكوس وأيك أثينا اليونانيين، حيث كان مدربا للأخير حتى فبراير من الشهر الماضي.

ويبلغ من العمر 50 عاما، وتوج بلقب الدوري القبرصي مع أبويل نيقوسيا في 2007.

ومازال الزمالك يستقبل سير ذاتية جديدة للمدربين.

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