بالفيديو – شارك فيرمينو فسجل ليفربول في تشيلسي

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

ساديو ماني

يبدو أن ليفربول كان فقط ينتظر مشاركة روبرتو فيرمينو لينفجر الفريق ويسجل هدفا في تشيلسي وهذا ما حدث بالفعل.

ويلتقي ليفربول بمنافسه تشيلسي اليوم الأربعاء في فودافون بارك معقل بيشكتاش في العاصمة التركية إسطنبول على لقب السوبر الأوروبي.

وفي الدقيقة 48 سدد محمد صلاح كرة شتتها دفاع تشيلسي وعادت إلى فابينيو.

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ومرر فابينيو بينية رائعة إلى فيرمينو الذي استغل خروج كيبا من مرماه ومرر الكرة إلى ساديو ماني ليسدد الكرة على مرتين ويدرك التعادل لليفربول.

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