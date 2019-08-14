بالفيديو – الصناعة الأولى وهدف العادة.. جيرو يهز شباك ليفربول

لم ينتظر كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي كثيرا ليبدأ في وضع بصماته مع البلوز وصنع هدفا جميلا أمام ليفربول.

ويلتقي ليفربول بمنافسه تشيلسي اليوم الأربعاء في فودافون بارك معقل بيشكتاش في العاصمة التركية إسطنبول على لقب السوبر الأوروبي.

وفي الدقيقة 36 انطلق بوليسيتش بالكرة من وسط الملعب واستغل ارتباك دفاع ليفربول وتغطية فيرجيل فان دايك لمصيدة التسلل ومرر بينيه إلى أوليفييه جيرو.

وسدد جيرو كرة زاحفة بيسراه ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وأصبح ذلك الهدف هو السابع لجيرو ضد ليفربول في مباراته الـ12 أمامهم.

وبعد دقائق سجل بوليسيتش هدفا جميلا بتسديدة زاحفة لكن تم إلغائه بداعي التسلل منذ بداية اللعبة.

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