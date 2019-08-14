بالفيديو – الهدف الأول يتمنع على لامبارد.. العارضة تحرم تشيلسي من هز شباك ليفربول

للمرة الثالثة تقف عارضة المرمى ندا لتشيلسي ومدربه فرانك لامبارد وتحرم البلوز من هدف محقق وتلك المرة ضد ليفربول.

ويلتقي ليفربول بمنافسه تشيلسي اليوم الأربعاء في فودافون بارك معقل بيشكتاش في العاصمة التركية إسطنبول على لقب السوبر الأوروبي.

وفي الدقيقة 21 تمكن بيدرو من اختراق دفاع ليفربول وذهب إلى داخل منطقة جزاء الريدز.

وسدد بيدرو بيسراه لكن أدريان حارس ليفربول لمس الكرة بأطراف أصابعه قبل أن ترتطم بالعارضة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة في مباراتين لتشيلسي التي تقف فيها العارضة حائلا أمام الفريق لتسجيل هدفا وكان أول مرتين في لقاء مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

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