بالفيديو – كيبا يحرم صلاح من هدف محقق في تشيلسي

وقف كيبا حارس مرمى تشيلسي حائلا أمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومنعه من تسجيل هدفا محققا في شباكه0.

ويلتقي ليفربول بمنافسه تشيلسي اليوم الأربعاء في فودافون بارك معقل بيشكتاش في العاصمة التركية إسطنبول على لقب السوبر الأوروبي.

وفي الدقيقة 16 أرسل أليكس تشامبرلين تمريرة بينية رائعة إلى صلاح الذي توغل باتجاه منطقة الجزاء.

وسدد صلاح كرة أرضية زاحفة بيسراه لكن كيبا تصدى لتسديدته وحرمه من هدف محقق.

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