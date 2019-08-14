في أولى مباريات طارق يحيى مع الزمالك كمدرب مؤقت، يخرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر من قائمة الفريق، فما السبب لذلك؟

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق يغيب أمام ديكاداها بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "عبد الله جمعة كان يعاني إصابة بشد قوي في السمانة خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يشفى منها".

وأضاف "رغم شفاء اللاعب، لكن لياقته لم تكتمل بعد، وبالتالي لم يكن متاحا خلال مباراة ديكاداها".

وأعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة ديكاداها الصومالي، وغاب عنها عبد الله جمعة. (طالع قائمة الزمالك)

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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