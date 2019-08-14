أعلن أحمد سعيد "أوكا" مدافع الجونة رحيله عن الفريق الساحلي وانضمامه إلى طنطا بشكل رسمي.

أحمد سعيد أوكا النادي : طنطا

وقال أوكا لـFilGoal.com: "كانت هناك مفاوضات مع الجونة لاستمراري مع الفريق لكن لم يحدث اتفاق بيننا في الأمور المادية".

وأضاف "تحدث معي مسؤولو طنطا ورحبت بالمفاوضات ووقعت على عقود انضمامي للفريق اليوم الأربعاء وخضت أول مران لي".

وأتم "لم نتفق فقط على مدة التعاقد ولكن كل شيء يسير بشكل جيد".

وكان أوكا انضم إلى الجونة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر من الأسيوطي سبورت قبل تحويله إلى بيراميدز.

وشارك أوكا صاحب الـ35 عاما مع الجونة في 24 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

اقرأ أيضا:

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون عرض نفسه على الزمالك؟ لماذا فتحوا المفاوضات مجددا إذا؟

ماركا: سان جيرمان يحلم بضم ثنائي ريال مدريد مقابل نيمار

قائمة الزمالك – 9 صفقات جديدة وغياب بوطيب وساسي وطارق حامد أمام ديكاداها

فينالدوم: كلوب منحنا محاضرة ما قبل نهائي الأبطال مرتديا "سروالا داخليا ماركة رونالدو"

3 أسباب توضح أهمية السوبر الأوروبي لـ تشيلسي.. ليس فريق هازارد وما يحتاجه لامبارد

تقرير يكشف عما دار في اجتماع الـ3 ساعات بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار

مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"