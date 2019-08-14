قال صبري المنياوي المدير الفني للإسماعيلي إن فريقه سيخوض أربع مباريات ودية في معسكره المغلق استعدادا للموسم الجديد من الدوري.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الودية الأولى ستكون يوم الجمعة المقبلة أمام بتروجيت والثانية ستكون ضد حرس الحدود يوم الاثنين".

وأكمل "الودية الثالثة ستكون ضد فريق كوكاكولا ولم يتم تحديد طرف الودية الرابعة حتى الآن".

وشهد اليوم الأول من المعسكر المغلق للدراويش غياب بنسون شيلونجو مهاجم الفريق بدون إذن من الجهاز الفني، بالإضافة لباهر المحمدي لظروف شخصية.

كما شهد المران انضمام محمد حمدي زكي لأول مرة عقب انتقاله إليه قادما من سموحة في صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإسماعيلي وأهلي بني غازي في 13 من شهر سبتمبر المقبل في الإسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

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