قرر نادي الزمالك طرح تذاكر مباراة فريقه ضد ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي في ميت عقبة.

ويلعب الزمالك ضد ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد برج العرب.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "الاجتماع الأمني للمباراة أقيم اليوم في الإسكندرية بحضور مندوب الزمالك وتم التأكيد على حضور 10 آلاف مشجعا للقاء كما حدث في مواجهة الأهلي ضد اطلع برة بطل جنوب السودان.

وأضاف "تواصلت مع رئيس الزمالك وأكد لي طرح التذاكر للبيع في مقر النادي بداية من اليوم الأربعاء".

وكانت مباراة الزمالك ضد بطل الصومال تأجلت من يوم 11 أغسطس إلى 16 من الشهر ذاته.

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