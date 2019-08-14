قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن يوم غد الخميس سيشهد تحديد موعد إجراء مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "كان اتحاد الكرة في فترة راحة بسبب إجازة العيد وسفر ثروت سويلم المدير التنفيذي لأداء مناسك الحج".

وأضاف "سنعود للعمل غدا وسننظر في خطابات الأندية بشأن تحديد ملاعبهم في الموسم الجديد وبناء عليه سنحدد موعد إجراء القرعة".

يشار إلى أن اتحاد الكرة قرر في وقت سابق تحديد موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الـ19 من شهر سبتمبر المقبل.

وعن موعد لقاء السوبر قال عامر حسين: "سننظر في خطاباتنا مع الشركة الراعية برزنتيشن لتحديد مكان السوبر الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك والمقرر له 18 من شهر سبتمبر المقبل".

وأتم "تم التواصل مع الشركة مؤخرا بخطاب رسمي لمطالبتها بتحديد مكان اللقاء بصفتها المسؤولة عن تنظيمه ولكن تأخرت الإجراءات بسبب عيد الأضحى وسنشهد خلال الساعات المقبلة مكان المباراة بصورة نهائية".

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