تقرير: ستوريدج يقترب من طرابزون التركي

اقترب دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق من الانضمام لصفوف فريق طرابزون سبورت التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف تقرير نشره موقع "İstiklal" التركي أن ستوريدج سيوقع لمدة موسم واحد مع فريق طرابزون سبورت.

وسيحصل المهاجم الإنجليزي على راتب يبلغ 3 ملايين يورو خلال العام الذي سيقضيه مع النادي التركي.

ومن المنتظر أن يصل ستوريدج إلى تركيا خلال الساعات المقبلة للدخول في مفاوضات مع طرابزون سبورت تمهيدا لإتمام انتقاله لفريقه الجديد.

ورحل ستوريدج عن صفوف ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي عقب فوزه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ستوريدج البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2013 قادما من تشيلسي.

وسجل ستوريدج مع ليفربول 67 هدفا خلال 160 مباراة في مختلف البطولات.

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