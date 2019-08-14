مايك تايسون ينفق 40 ألف دولار شهريا على الماريجوانا

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

مايك تايسون

ينفق مايك تايسون أسطورة الملاكمة الأمريكية 40 ألف دولار شهريا على الماريجوانا ويدخن ما يقرب من 10 أطنان منه خلال تلك الفترة.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية حديث لتايسون وأوضح خلاله أنه يخطط لإنشاء منتجع لتدخين الماريجوانا.

وقال تايسون: "ماذا ندخن في الشهر؟ 40 ألف دولار، نعم ما أقوله صحيح، نحن ندخن 10 أطنان من الأعشاب من المزرعة كل شهر".

وأشار تايسون إلى أنه يمتلك مزرعة لزراعة الماريجوانا وينوي التوسع في العمل فيها في المستقبل.

وأضاف "أحب من أكون عندما أدخن بدون ذلك لا أحب الشخص الذي أكون عليه، الماريجوانا تهدئني".

وحيث يتواجد تايسون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فإنه من المسموح تناول الماريجوانا طالما كان لأغراض ترفيهية أو علاجية.

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