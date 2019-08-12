من يكون المدرب الجديد؟.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك يوم الأربعاء

يعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل في مقر النادي.

وينطلق مؤتمر رئيس الزمالك في الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يشهد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد.

الزمالك على أعتاب تعيين مدربه الأجنبي الجديد، لخلافة طارق يحيى الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت.

رئيس الزمالك كشف في وقت سابق إتمام ناديه الاتفاق بشكل شخصي مع 6 أسماء، ومن المنتظر أن يستقر مجلسه على اسم واحد، ليصبح المدرب الجديد للفريق.

من بين الـ 6 أسماء، يتواجد اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا إلى جانب الأرجنتيني رامون دياز.

طالع - دياز أم فيريرا.. أي المدربين يناسب قائمة الزمالك الحالية؟

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك الاتفاق مع رامون دياز مع تبقي بعض الشروط الشخصية للمدرب. (طالع التفاصيل)

البرتغالي فيريرا رفع مع الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر موسم 2014/2015 ووصل لقبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يرحل مع بداية الموسم التالي.

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