تقرير تركي: بناء على توجيهات تريم.. جالاتاسراي يسرع جهوده لاستعارة النني

كشف تقرير تركي أن توجيهات فاتح تريم المدرب الأسطوري لجالاتاسراي تدفع النادي للإسراع في استعارة لاعب وسط أرسنال محمد النني.

وقال تقرير موقع AJANSSPOR إن تريم شدد على ضرورة استقدام المصري، في وقت أعلن فيه التقرير أن رغبة النني هي الإعارة.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وكان النني خارج قائمة أرسنال في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، والتي فاز بها المدفعجية 1-0.

يذكر أن تريم حصد لقب الدوري التركي 8 مرات مع جالاتاسراي آخرهم الموسم الماضي.

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