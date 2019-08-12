كلوب: أليسون سيغيب لعدة أسابيع قليلة مقبلة.. لا للتكهنات الآن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جديد إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، دون أن يوضح المدة النهائية التي سيغيبها الحارس.

وقال كلوب: "إصابة أليسون في ربلة الساق وستجعله يغيب لفترة من الوقت".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه "لا أريد الحديث عن أي تكهنات الآن بخصوص مدة غيابه، ولكن من المؤكد أنه لن يشارك يوم الأربعاء – في السوبر الأوروبي –".

وواصل "الآن علينا الانتظار لرؤية ما سيحدث، ولكن من المؤكد أنه سيغيب لعدة أسابيع قليلة مقبلة".

وتابع "رأيت ما يُقال بخصوص غيابه لـ 6 أسابيع وأمور مثل ذلك، ولكن أليسون لم يصب كثيرا طوال مسيرته، لذلك أود الانتظار ورؤية كيفية استجابته للعلاج".

وأتم "لكن أليسون لن يشارك معنا لعدة أسابيع قليلة مقبلة، في انتظار معرفة الجديد".

وتعرض أليسون لإصابة في افتتاحية الدوري الإنجليزي بين ليفربول ونورويتش سيتي، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

جيمس بيرس الصحفي الموثوق في تغطية أخبار ليفربول أشار إلى أن إصابة أليسون ستجعله يغيب من 4 لـ 8 أسابيع. (طالع التفاصيل)

بديل أليسون مع ليفربول سيكون الوافد الجديد من وست هام، أدريان، ولكن ماذا عن الحارس الاحتياطي؟

ليفربول تحرك سريعا بعد إصابة أليسون، ليتفق مع الإنجليزي أندي لونيرجان في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات في إنجلترا انتهى قبل بداية الدوري، ولكن يحق لأي فريق التعاقد مع أي لاعب بشرط عدم ارتباطه بأي فريق.

الإنجليزي أندي لونيرجان صاحب الـ 35 عاما مثل العديد من الأندية خلال مسيرته، بما في ذلك بريستون نورث إند، وفولام، وولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وبولتون وميدلسبره.

لونيرجان تواجد مع بعثة ليفربول في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تواجد صاحب الـ 35 عاما مع بعثة ليفربول، بسبب غياب أليسون بيكر عن التدريبات وقتها لتواجده مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن يتواجد أندي على مقاعد بدلاء ليفربول، مع استمرار أدريان كحارس أساسي للريدز.

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