رسميا – السابع من الأهلي.. إسلام محارب إلى الجونة

أعلن الأهلي بشكل رسمي رحيل جناحه إسلام محارب إلى الجونة بشكل نهائي.

أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي أعلن موافقة الأهلي على انتقال محارب وعمرو بركات بشكل نهائي إلى الجونة، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين.

ويعد إسلام محارب سابع لاعب من الأهلي ينضم إلى الجونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجونة جدد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، إلى جانب تعاقده مع محمد نجيب وعمرو بركات وعمر رضوان.

والآن صفقة جديدة بين الأهلي والجونة، وهو إسلام محارب.

محارب انضم إلى الأهلي قادما من سموحة في 2017.

الجناح صاحب الـ 27 عاما شارك مع الأهلي في 12 مباراة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ الأهلي، وسجل محارب 8 أهداف وصنع 4 خلال ظهوره في 53 مباراة مع الفريق في كل البطولات.

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