تقرير: أليسون يغيب عن ليفربول من 4 لـ 8 أسابيع.. وصفقة حرة لإنقاذ الريدز

فرحة البداية القوي والانتصار في بداية المشوار في الدوري الإنجليزي، أصبحت أقل بكثير الآن لدى جماهير ليفربول، والسبب أليسون بيكر.

جيمس بيرس الصحفي الموثوق في تغطية أخبار ليفربول كشف جديد إصابة أليسون.

أليسون سيغيب عن صفوف ليفربول من 4 لـ 8 أسابيع بسبب الإصابة، وفقا للصحفي المنتقل حديثا إلى موقع ذا أتلتيك الأمريكي.

ليفربول لم يُعلن حتى الآن تفاصيل إصابة أليسون ومدة غيابه، إلا أنه أصبح من المتوقع غياب الحارس البرازيلي لمدة طويلة، اعتمادا على سرعة استجابته للعلاج.

ويعمل ليفربول الآن على إتمام التعاقد مع الحارس أندي لونيرجان في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات في إنجلترا انتهى قبل بداية الدوري، ولكن يحق لأي فريق التعاقد مع أي لاعب بشرط عدم ارتباطه بأي فريق.

الإنجليزي أندي لونيرجان صاحب الـ 35 عاما مثل العديد من الأندية خلال مسيرته، بما في ذلك بريستون نورث إند، وفولام، وولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وبولتون وميدلسبره.

لونيرجان تواجد مع بعثة ليفربول في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تواجد صاحب الـ 35 عاما مع بعثة ليفربول، بسبب غياب أليسون بيكر عن التدريبات وقتها لتواجده مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن يتواجد أندي على مقاعد بدلاء ليفربول، مع استمرار أدريان كحارس أساسي للريدز.

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