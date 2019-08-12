رسميا - بلباو يجدد عقد مهاجمه 9 مواسم

جدد نادي أتليتك بلباو الإسباني تعاقده مع المهاجم إينياكي ويليامز لمدة 9 مواسم إضافية لينتهي في يونيو 2028.

إيناكي ويليامس النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

كما تم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ 25 عاما يبلغ 135 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

وكان ويليامز ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

اللاعب وقع على عقد تمديد التعاقد للمرة الثالثة خلال السنوات الثلاثة ونصف الأخيرة مع النادي الباسكي.

وأصبح ويليامز أول لاعب صاحب بشرة سمراء يلعب لصفوف النادي الذي يعتمد كليا على ضم لاعبين ينتمون لإقليم الباسك.

وخاض المهاجم 200 مباراة بقميص ناديه، كما شارك في جميع المباريات بالمواسم الثلاثة الأخيرة.

وتدرج اللاعب في صفوف النادي الباسكي مسجلا 49 هدفا بقميص الفريق الأول.

يأتي تجديد تعاقد ويليامز بعد إعلان هداف الفريق الحالي أرتيز أدوريز اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجديد. (طالع التفاصيل).

ويفتتح أتليتك بلباو موسمه بلقاء برشلونة على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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