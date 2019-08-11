عبد الحفيظ يتحدث عن استبعاد الثلاثي الجديد أمام أطلع برة

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن استبعاد الثلاثي محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج أمام أطلع برة الجنوب سوداني.

الأهلي انتصر على أطلع برة برباعية مقابل لا شيء في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد استبعاد الصفقات الجديدة في الأهلي، ويقول عبد الحفيظ عن ذلك: "الاستبعاد؟ هي قرارات فنية بحتة".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "قرارات فنية تخص مارتين لاسارتي".

وأوضح "من وجهة نظري الخاصة، فأن هناك البعض انضم حديثا إلى الأهلي منذ أقل من أسبوع، وبعضهم لم يشارك منذ فترة طويلة قبل انضمامه لـ الأهلي. ولذلك فمن الطبيعي ما حدث".

وأشار "العديد من المباريات مقبلة في إفريقيا والدوري والكأس ومازال الوقت مبكرا والكل سيشارك".

وتابع "دائما ما أتحدث مع كل وافد جديد في الأهلي وأخبره بأنه ليس من المهم من يبدأ ومتى يبدأ، بل الأهم هو الاستمرارية دائما عندما يُشارك".

وعن المباراة، قال عبد الحفيظ: "كان من المهم لنا الاستعداد بشكل جيد جدا قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "ظهرنا بشكل إيجابي وسجلنا 4 أهداف وأهدرنا أكثر من هدف. تعاملنا بشكل إيجابي والتغييرات بالكامل كانت إيجابية".

وأتم "الآن سنغلق الصفحة تماما ونبدأ بداية من يوم الثلاثاء الاستعداد لمواجهة بيراميدز القوية في كأس مصر".

الأهلي يواجه بيراميدز يوم السبت المقبل في دور الـ16 لكأس مصر.



































































































































رباعية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول ووليد أزارو (2) وأحمد الشيخ في الدقائق 17 و32 و48 و90.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من 5 فرص محققة لتعزيز النتيجة، ليكتفي برباعية مقابل لا شيء.

بينما ظهر فريق أطلع برة بشكل متواضع ولم يُشكل أي خطورة على مرمى الأهلي.

ويلعب الأهلي لقاء الإياب أمام أطلع برة في الـ 23 من شهر أغسطس الجاري في ملعب برج العرب أيضا.

انتصار سهل قرب الأهلي من الدور التالي وقرب أطلع برة من الخروج الإفريقي.

وينتظر الأهلي في حالة وصوله للدور المقبل، الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

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