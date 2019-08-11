بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

انتصر الأهلي بسهولة على منافسة الجنوب سوداني أطلع برة برباعية مقابل لا شيء في بداية مشوار المارد الأحمر في إفريقيا.

الأهلي واجه أطلع برة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مباراة كان من المنتظر إقامتها في السودان ولكن أطلع برة طلع إقامتها في مصر.

رباعية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول ووليد أزارو (2) وأحمد الشيخ في الدقائق 17 و32 و48 و90.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من 5 فرص محققة لتعزيز النتيجة، ليكتفي برباعية مقابل لا شيء.

بينما ظهر فريق أطلع برة بشكل متواضع ولم يُشكل أي خطورة على مرمى الأهلي.

ويلعب الأهلي لقاء الإياب أمام أطلع برة في الـ 23 من شهر أغسطس الجاري في ملعب برج العرب أيضا.

انتصار سهل قرب الأهلي من الدور التالي وقرب أطلع برة من الخروج الإفريقي.

وينتظر الأهلي في حالة وصوله للدور المقبل، الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

































































































































مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي قرر استبعاد الثلاثي الجديد محمد مجدي "أفشة" ومحمود متولي وأليو ديانج.

وليد أزارو قاد هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي المعتاد حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي.

علي لطفي حرس مرمى الأهلي بدلا من محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

افتتح التسجيل جاء في الدقيقة 17 من علامة الجزاء بعدما سقط عمرو السولية داخل منطقة الجزاء واحتسب الحكم ركلة جزاء أنبرى لها علي معلول.

ونجح علي معلول في تحويل الركلة بنجاح ليفتتح أهداف الأهلي الإفريقية.

وفي الدقيقة 28 كاد وليد أزارو أن يُسجل أفضل أهدافه بقميص الأهلي من مقصية ولا أروع، ولكن العارضة قالت لا.

تسديدة صاروخية على الطائر اصطدمت في العارضة وحرمت أزارو من هدف مُبهر.

لكن المهاجم المغربي عاد وسجل في الدقيقة 32 مستغلا تمريرة متقنة من حسين الشحات.

الشحات أخترق منطقة جزاء أطلع برة ومرر لـ أزارو المتواجد وحيدا أمام المرمى، والأخير هز الشباك.

أزارو أهدر فرصة جديدة مع نهاية الشوط الأول ومن نفس الطريقة التي سجل بها ولكن هذه المرة سدد خارج الشباك.

مع انطلاق الشوط الثاني، سجل وليد أزارو هدفه الشخصي الثاني وهدف الأهلي الثالث في المباراة.

عرضية من عمرو السولية ورأسية من أزارو، يفشل حارس أطلع برة في التصدي لها ليهز شباك فريقه.

تغييرات لاسارتي حدثت بعد ذلك. شارك جونيور أجايي بدلا من رمضان صبحي، وأحمد الشيخ بدلا من صالح جمعة، وجيرالدو بدلا من حسين الشحات.

الفرص توالت ولكن دون ترجمتها بنجاح، قبل أن يأتي الدور على الشيخ ليسجل الهدف الرابع.

تمريرة من علي معلول إلى أحمد الشيخ، والأخير يمر من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك السودانية للمرة الرابعة.

الأهلي ينتصر برباعية مقابل لا شيء.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – لدغة أوبا تمنح أرسنال البداية المأمولة ضد نيوكاسل

دياز أم فيريرا.. أي المدربين يناسب قائمة الزمالك الحالية؟

وثائقي في الجول – شاهد نجوم الأهلي يتحاكون بموقعة روما في فيلم "الحقهم يا توتي"

أوباميانج: الحذاء الذهبي؟ بكل تأكيد في تفكير أي مهاجم.. ولكن أرسنال يأتي أولا

مورينيو: 4 فرق قادرة على الفوز بالدوري الإنجليزي