يوسف: العيد وتواضع المنافس سبب "الطمأنينة".. كنا قادرين على الفوز بـ8 أهداف

قلل محمد يوسف المدرب العام للأهلي، من شأن الفوز العريض الذي حققه فريقه على أطلع برة الجنوب سوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تجاوز مضيفه على استاد برج العرب في الإسكندرية بأربعة أهداف دون رد، ووضع قدما في دور الـ32. (طالع التفاصيل)

وصرّح يوسف بعد اللقاء: "تحكمنا في المباراة منذ بدايتها، وأعطينا الفرصة لبعض اللاعبين".

وأكمل: "الشيخ دخل بديلا وأثبت نفسه بتسجيل هدف. كما بدأ علي لطفي في حراسة المرمى لأن الشناوي كان عائدا من إجازة اللاعبين الدوليين".

وحذّر: "لا نريد أن نبالغ في الاحتفاء، لأن المنافس متواضع، حلمنا أن نلعب النهائي في شهر مايو ونفوز بهذا اللقب".

وواصل متأسفا على الفرص المهدرة: "لو استغللنا الفرصة التي سنحت لنا، لفزنا بـ7 أو 8 أهداف".

واعترف: "أجواء العيد وتواضع المنافس تسببت في بعض الطمأنينة، ولاسارتي أخبرهم بين الشوطين أثناء التقدم 2-0 أن يضغطوا ويسجلوا مزيدا من الأهداف".

شدد: "عندما تكون لنا اليد العليا في مباراة، فيجب أن نسعى للهجوم ونسجل أكثر".

وأتم: "هدفنا الفوز بكأس مصر، ولذا نولي اهتماما كبيرا بمباراة بيراميدز، لن نبالغ بعد الفوز الذي حققناه اليوم، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة من الغد".

الأهلي يواجه بيراميدز يوم السبت المقبل في دور الـ16 لكأس مصر.



































































































































رباعية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول ووليد أزارو (2) وأحمد الشيخ في الدقائق 17 و32 و48 و90.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من 5 فرص محققة لتعزيز النتيجة، ليكتفي برباعية مقابل لا شيء.

بينما ظهر فريق أطلع برة بشكل متواضع ولم يُشكل أي خطورة على مرمى الأهلي.

ويلعب الأهلي لقاء الإياب أمام أطلع برة في الـ 23 من شهر أغسطس الجاري في ملعب برج العرب أيضا.

انتصار سهل قرب الأهلي من الدور التالي وقرب أطلع برة من الخروج الإفريقي.

وينتظر الأهلي في حالة وصوله للدور المقبل، الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

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