بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

سحق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي بأربعة أهداف دون رد على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

أهداف يونايتد سُجلت بواسطة: ماركوس راشفورد (مرتين)، وأنتوني مارسيال، والوافد الجديد دانييل جيمس.

ليحصد يونايتد أول 3 مشوار في مشوار الدوري، ويبدأ تشيلسي مشواره بهزيمة ثقيلة؟

المباراة كانت الأولى لـ فرانك لامبارد كمدرب في دوري القسم الأول الإنجليزي، ومباراته الرسمية الأولى على مقعد بدلاء تشيلسي، والبداية كانت كارثية.

تشيلسي يتلقى هذه الهزيمة الكبيرة قبل أيام من مواجهة ليفربول يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

فريق المدرب لامبارد دخل المباراة بقوة، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد 4 دقائق بتسديدة المهاجم الشاب تامي أبراهام الذي ارتدت كرته من قائم يونايتد الأيمن.

الشوط الأول كان باللون الأزرق، باستثناء لقطة الدقيقة 17 عندما ارتكب كيرت زوما مدافع تشيلسي مخالفة في حق ماركوس راشفورد، أعلن معها الحكم عن ركلة جزاء لـ يونايتد.

راشفورد نفّذ الركلة بنفسه، وسددها بنجاح معطيا التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة 18.

هجمات تشيلسي ازدادت شراسة مع مرور الدقائق، فأطلق روز باركلي تسديدة قوية في الدقيقة 35 مرت مباشرة بجوار قائم يونايتد.

باركلي نفسه كاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 39 بعد تمريرة بيدرو رودريجيز، لكن تسديدته اليسارية من داخل منطقة الجزاء شهدت تألق دافيد دي خيا الذي أبعد الكرة عن مرماه بقدمه.

السيل الأزرق تواصل، فأطلق إيميرسون بالميري ظهير تشيلسي قذيفة صاروخية من مسافة قريبة، اهتز لها قائم يونايتد الذي حرم البلوز من إدراك التعادل.

في الشوط الثاني، أطلق إيميرسون تسديدة قوية جديدة من مسافة أبعد بالدقيقة 56، ودي خيا حافظ على نظافة شباكه مجددا.

لامبارد لجأ إلى دكة بدلائه، فدفع بالوافد الجديد، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بدلا من باركلي في المشاركة الرسمية الأولى.. قبل أن تنقلب المباراة.

الدقيقة 65، هاري ماجواير يحبط هجمة لـ تشيلسي ويبدأ هجمة مرتدة جماعية رائعة لـ مانشستر يونايتد، من راشفورد إلى جيسي لينجارد إلى أندرياس بيريرا الذي أرسل عرضية قابلها أنتوني مارسيال في شباك تشيلسي.. هدف ثانٍ.

جماهير يونايتد لم تنه احتفالها بالهدف الثاني، وكانت مضطرة بالفعل للاحتفال بهدف ثانٍ بعد 95 ثانية فقط.

بول بوجبا –غير واضح المستقبل- أرسل تمريرة طولية رائعة في الدقيقة 66 إلى زميله راشفورد خلف دفاع تشيلسي، والأخير أنهى الهجمة بشكل رائع وأضاف الثالث لـ يونايتد.

وعلى الرغم من أن الجميع انتظار أداء مؤثر لـ بوليسيتش في ظهوره الأول، إلا أن دانييل جيمس خطف منه الأضواء على الجهة الأخرى.

اللاعب الويلزي الوافد من سوانزي سيتي في سوق الانتقالات الصيفية، دخل بديلا في الدقيقة 74 بصفوف يونايتد، واحتاج إلى 7 دقائق رسمية فقط حتى يسجل هدفه الأول، بعد تمريرة بوجبا الذي صنع هدفين في اللقاء.















































اقرأ أيضا:

بالفيديو – لدغة أوبا تمنح أرسنال البداية المأمولة ضد نيوكاسل

دياز أم فيريرا.. أي المدربين يناسب قائمة الزمالك الحالية؟

وثائقي في الجول – شاهد نجوم الأهلي يتحاكون بموقعة روما في فيلم "الحقهم يا توتي"

أوباميانج: الحذاء الذهبي؟ بكل تأكيد في تفكير أي مهاجم.. ولكن أرسنال يأتي أولا

مورينيو: 4 فرق قادرة على الفوز بالدوري الإنجليزي