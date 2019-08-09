حانت نهاية "بنجامين".. أدوريز يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم

في "الحالة المحيرة لـ بنجامين"، نواجه وضعا غريبا مع البطل الذي يولد مُسنا، ويقضي حياته في التصاغر حتى يموت رضيعا في المهد.

حالة بنجامين اختبرناها كرويا مع أريتز أدوريز، المهاجم الإسباني الذي انفجر بعد الثلاثين، وخطف الأضواء بمجهوده الوفير وأهدافه الرائعة، حتى حانت النهاية.

أدوريز أعلن صباح اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، عن اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم 2019\2020.

أدوريز صرّح: "سأودع كرة القدم الاحترافية بنهاية الموسم".

وأضاف مهاجم أتليتك بلباو: "أعلن عن ذلك اليوم حتى أتجنب أي تشتيت للفريق ولكي نركز على هدفنا خلال الموسم".

وبرر التوقيت: "كان من الممكن أن أتخذ هذا القرار في الموسم الماضي، ولكن الظروف لم تكن ملائمة. إنه قرار فكرت فيه كثيرا، وإنه لشرف أن أنهي مسيرتي في المكان الذي أريده. لقد اتخذت القرار بمساعدة عائلتي".

وأكمل: "حتى صباح اليوم، لم أكن أبلغت إدارة النادي بقراري. سأواصل إعطاء كل ما لدي، سأساعد الفريق هذا الموسم بكل ما أقدر من قوة".

وشدد: "أشعر بالسلام الداخلي، سأستمتع بكل لحظة، أنا مرتاح للغاية".

وأتم: "حالتي البدنية مميزة بعد مشاكل الموسم الماضي، أشعر بتحسن".

أدوريز (38 عاما) بدأ مسيرته مع رديف بلباو عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2002، قبل أن يغادر عام 2003 في رحلة طويلة بين أندية: بورجوس، وبلد الوليد، ومايوركا، وفالنسيا، تخللها فترة قصيرة مع بلباو بين 2006 و2008.

في 2012 كانت المحطة الأخيرة لـ أدوريز عندما عاد لـ بلباو وقدّم معه الفصل الأهم في مسيرته.

أدوريز سجّل إجمالا 171 هدفا في 388 مباراة، وصنع 45 هدفا، وساهم في التتويج بكأس السوبر الإسباني 2015، البطولة الوحيدة لـ بلباو في القرن 21.

مع إسبانيا يمتلك أدوريز 13 مباراة دولية، منها 12 مباراة بعد الثلاثين، إذ كان المهاجم الثاني لـ لاروخا في يورو 2016 تحت قيادة فيسنتي دل بوسكي.

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