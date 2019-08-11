بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا

بقائمة منقوصة، وبطائرة متأخرة، وعلى أرض مليئة بالوحل والمياه، سقط النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه هافيا كوناكري الغيني بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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فعلى الرغم من تقدم النجم بهدف مبكر منذ الدقيقة الثانية بواسطة كريم لعريبي، إلا أنه تلقى التعادل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يستقبل هدفا قاتلا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

المباراة لُعبَت على عشب مليء بالوحل جراء تهاطل الأمطار، مما أضر بحالة أرضية الملعب.

فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي كان مجبرا على الاختيار بين 15 لاعبا فقط، بسبب خطأ إداري في القيد الإفريقي حد من خياراته وحرمه من صفقاته الجديدة. (طالع التفاصيل)

كما وصلت بعثة النجم إلى غينيا متأخرة قبل ساعات من انطلاق المباراة، بسبب تأخر إقلاع الطائرة التي أقلتها إلى كوناكري.

أزمات عديدة على كاهل الفريق التونسي، لكن التعويض يبقى ممكنا في الإياب بقلب سوسة.

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