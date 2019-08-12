بوجبا مشيدا بماجواير: إنه وحش

أشاد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بزميله الجديد هاري ماجواير الذي شارك يوم الأحد في أول مباراة رسمية مع فريق الشياطين الحمر وحقق انتصارا عريضا على حساب تشيلسي بنتيجة 4-صفر.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"أطلق عليه (ماجواير) الوحش. صراحة، كما رأيتم، كان رائعا. قائد. تأقلم بمجرد انضمامه لنا في المران. تحدثنا عن التحكم في الدفاع جيدا وكان متفاهما مع فيكتور (لينديلوف)".

وواصل بوجبا الذي أرسل تمريرتين حاسمتين خلال المباراة "كانت مباراة جيدة من الفريق ككل لنبدأ بها الموسم. في الشوط الأول، سيطرنا من حيث الفرص والاستحواذ، ترجمنا ذلك إلى أهداف في الشوط الثاني".

ورغم أن بوجبا لا يزال مستقبله مع يونايتد غامضا، وماجواير شارك لأول مرة مع الفريق، إلا أن يونايتد اكتسح ضيفه حاصدا أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ماجواير إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

ولم يحسم بوجبا أمره حتى الآن وهو ما ظهر خلال حديثه عن مستقبله بعد المباراة. (التفاصيل)

ويحل يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في 19 أغسطس.

















































اقرأ ايضا:

بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

عبد الحفيظ يتحدث عن استبعاد الثلاثي الجديد أمام أطلع برة

بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

يوسف: العيد وتواضع المنافس سبب "الطمأنينة".. كنا قادرين على الفوز بـ8 أهداف

بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا