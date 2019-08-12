بوجبا مشيدا بماجواير: إنه وحش

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 10:54

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أشاد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بزميله الجديد هاري ماجواير الذي شارك يوم الأحد في أول مباراة رسمية مع فريق الشياطين الحمر وحقق انتصارا عريضا على حساب تشيلسي بنتيجة 4-صفر.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"أطلق عليه (ماجواير) الوحش. صراحة، كما رأيتم، كان رائعا. قائد. تأقلم بمجرد انضمامه لنا في المران. تحدثنا عن التحكم في الدفاع جيدا وكان متفاهما مع فيكتور (لينديلوف)".

وواصل بوجبا الذي أرسل تمريرتين حاسمتين خلال المباراة "كانت مباراة جيدة من الفريق ككل لنبدأ بها الموسم. في الشوط الأول، سيطرنا من حيث الفرص والاستحواذ، ترجمنا ذلك إلى أهداف في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة

مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ظهير الزمالك السابق هل أصبح الأقرب؟ رئيس الزمالك ينشر صورة نجليه مع فيريرا بالفيديو - الوجه الآخر للرسام؟ انفعال غير مألوف لـ إنيستا لاعب وسط مدريد عن نيمار وبوجبا: ليست وظيفتي.. ومستعدون للموسم الجديد

ورغم أن بوجبا لا يزال مستقبله مع يونايتد غامضا، وماجواير شارك لأول مرة مع الفريق، إلا أن يونايتد اكتسح ضيفه حاصدا أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ماجواير إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

ولم يحسم بوجبا أمره حتى الآن وهو ما ظهر خلال حديثه عن مستقبله بعد المباراة. (التفاصيل)

ويحل يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في 19 أغسطس.

اقرأ ايضا:

بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

عبد الحفيظ يتحدث عن استبعاد الثلاثي الجديد أمام أطلع برة

بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

يوسف: العيد وتواضع المنافس سبب "الطمأنينة".. كنا قادرين على الفوز بـ8 أهداف

بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا

بوجبا ماجواير

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الإسماعيلي يدرس تعديل عقد المحمدي بعد رفض العروض 29 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: بايرن ميونيخ يُظهر اهتماما بضم كوتينيو 36 دقيقة | أوروبا
تقرير تركي: بناء على توجيهات تريم.. جالاتاسراي يسرع جهوده لاستعارة النني 38 دقيقة | المحترفون
نيفيل ينبه يونايتد: جوارديولا سيرحل وليفربول قد يخسر صلاح ساعة | أوروبا
هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال؟ ساعة | مصر
الصفقة تقترب؟ محامي نيمار في برشلونة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك