بول بوجبا عن مستقبله: هناك سؤال كبير

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

بوجبا - جورجينيو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

قال بول بوجبا أن "هناك سؤال كبير" حول مستقبله مع مانشستر يونايتد عقب الفوز على تشيلسي برباعية دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

لاعب الوسط الفرنسي خرج رفقة وكيله مينو رايولا ليعرب عن رغبته في الرحيل من ملعب أولد ترافورد بعد 3 مواسم قضاها بقميص الشياطين الحمر.

بوجبا تحدث لـ "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن مستقبله قائلا: "أكون دائما بحالة جيدة عندما ألعب كرة القدم، أفعل ما أحب وهذا عملي، وسأعطي أقصى ما لدي كل مرة سأكون فيها داخل أرضية الملعب".

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وتابع بطل العالم "الآن نعرف أن هناك أشياء قيلت، الوقت سيخبرنا، ما زال هناك سؤال كبير".

وأتم "أنا في مانشستر أمرح مع زملائي وأريد الفوز في المباريات، وسأقدم أقصى ما لدي في الملعب".

الفرنسي صنع هدفين في المباراة الافتتاحية أمام تشيلسي من الدوري الإنجليزي.

ريال مدريد سبق له أن قدم عرضا لمانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات الفرنسي مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى جيمس رودريجيز لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت.

وسيصعب على مانشستر يونايتد التخلي عن اللاعب بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنجليزي.

فيما يستمر الميركاتو الصيفي حتى الثاني من سبتمبر المقبل في أغلب الدوريات الأوروبية والعالمية.

بول بوجبا مانشستر يونايتد تشيلسي ريال مدريد الدوري الإنجليزي

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