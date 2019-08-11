إيمري لا يعرف إمكانية مشاركة أوزيل وكولاسيناك في مباراة أرسنال المقبلة

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - سياد كولاسيناك

اعترف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي بأنه غير متأكد من إمكانية مشاركة الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك في مواجهة بيرنلي خلال مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وغاب الثنائي عن مواجهة نيوكاسل يونايتد لدواع أمنية بسبب التحقيق في الحادث الذي تعرض له الثنائي سابقا (طالع التفاصيل).

إيمري ألمح إلى أن الثنائي قد يغيب أيضا عن مواجهة الجولة الثانية عبر موقع أرسنال الرسمي قائلا "النادي يتعامل حاليا مع ظروف غياب الثنائي".

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وتابع "نريد أن ينضم كلاهما في أسرع وقت ممكن وأن يتدربا بشكل طبيعي من أجل الاستعداد للمباريات، لا أعلم إذا كانا سيلعبان المواجهة المقبلة أم لا".

ناتشو مونريال لعب في مركز الظهير الأيسر ليعوض غياب كولاسيناك، بينما شارك جو ويلوك ثم الوافد الجديد داني سيبايوس في مركز صانع الألعاب.

أرسنال تفوق على جيوش المدينة بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد بفضل هدف الجابوني إيمريك بيير أوباميانج.

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