لدواع أمنية.. أوزيل وكولاسيناك يغيبان عن أرسنال أمام نيوكاسل

يغيب الثنائي ميسوت أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا أرسنال عن مواجهة فريقهم أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواعي أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا لها، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

وقال بيان للمدفعجية: "ننسق مع الشرطة ونوفر الدعم للاعبينا وعائلتهما. رخاء لاعبينا وعائلاتهما أولوية بالنسبة لنا، اتخذنا هذا القرار بعد نقاش مع اللاعبين وممثليهما".

وأضاف البيان "نتطلع للترحيب بالثنائي في تشكيلنا في أقرب وقت ممكن".

كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة -رفقة أوزيل- من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن.

أثناء سير الثنائي في إحدى شوارع لندن، شاهدا شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.

ما دفع كولاسنياك وأوزيل للركض نحو السيارة والاشتباك معهما، قبل أن يهرب أفراد العصابة.

وأصدر نادي أرسنال بيانا حول الحادثة يؤكد خلاله سلامة اللاعبان وعدم تعرضهما لأي إصابات.

وارتبط اسم أوزيل بالرحيل عن صفوف المدفعجية في وقت سابق إذ ذكرت صحيفة "ميرور" أن ممثليه يتفاوضون مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي الساعي لتعويض رحيل واين روني صوب ديربي كاونتي.

لاعب أرسنال لا يعيش أياما سعيدة تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الإسباني إذ لا يحصل على دقائق مشاركة كافية.

صانع الألعاب الألماني صاحب الأصول التركية يمتلك تعاقدا ممتدا حتى يونيو 2021، ويحصد 1.4 مليون جنيه إسترليني شهريا مع أرسنال.

وساهم لاعب ريال مدريد السابق في فوز المدفعجية بـ3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه في صيف 2013.

انضم أوزيل إلى أرسنال في 2013 قادما من ريال مدريد.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع أرسنال في 35 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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