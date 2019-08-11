التشكيل – علي لطفي يحرس مرمى الأهلي أمام أطلع بره.. واستبعاد أفشة ومتولي وديانج

يحرس علي لطفي مرمى الأهلي بدلا من محمد الشناوي في انطلاق مشوار المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه أطلع بره من جنوب السودان في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الإفريقية.

وقرر مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي استبعاد الثلاثي الجديد محمد مجدي "أفشة" ومحمود متولي وأليو ديانج من قائمة الفريق النهائية لمواجهة أطلع بره.

وليد أزارو يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي المعتاد رمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي – ياسر إبراهيم – أحمد الشيخ- أحمد فتحي – حسام عاشور – جونيور أجايي – جيرالدو.

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