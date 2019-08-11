لاعب أستون فيلا لأحد متابعيه: أرجوك ألا تخبر أحدهم أنه يعجز عن تحقيق شيء ما

"أرجوك ألا تخبر أحدهم أنه يعجز عن تحقيق شيء ما مستقبلا" فليس هناك حدود للطموح.

قبل 5 سنوات من الآن، نشر لاعب الوسط كونور هوريهان عبر حسابه الشخصي "تويتر" الذي يلعب ضمن صفوف فريق بليموث أرجايل مقالا يتحدث فيه عن إمكانياته التي قد تؤهله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت كان يلعب فيه فريق بليموث أرجايل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

أحد متابعي كونور رد عليه قائلا: "مقال جيد، أنت أحد أفضل لاعبي فريقك. لكن تريد اللعب في الدوري الإنجليزي؟ هناك فرق بين الطموح والواقع"

@ConorHourihane good article mate. You're argyles best player kid no danger, but the premier league ? There's ambitions and there's reality — Craig Taylor (@CraigTa90961607) January 4, 2014

ليجيبه هوريهان: "هذا أمر أتطلع إليه كل يوم، ألا يمكنني أن أحلم؟"

فجاءت إجابته صادمة للاعب صاحب الـ28 عاما: "هناك حدود لكل شيء"

Hi Craig, remember this tweet back in 2014... I always remember it to this day. Ironically your a Villa fan who I made my debut with! Never tell anyone they can’t achieve something 👍🏻 @CraigTa90961607 pic.twitter.com/smCgi0VSlO — Conor Hourihane (@ConorHourihane) August 11, 2019

في عام 2014، انتقل كونور هوريهان لنادي بارنسلي ليلعب بين صفوفه 3 مواسم، قبل أن ينتقل لنادي أستون فيلا في عام 2017.

عاد أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 بصحبة نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

الفيلانز فازوا على ديربي كاونتي في مباراة الملحق، وكونور هوريهان كان ضمن كتيبة دينيسي سميث.

شارك هوريهان في خسارة فريقه أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأمس السبت، في افتتاحية مباريات أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

بالأمس وبعد 5 سنوات أعاد كونور نشر حديثه مع هذا الشخص وقال له:

" أهلًا كريغ، هل تذكر هذه التغريدة التي كتبتها عام ٢٠١٤، لقد احتفظت بها كل ذلك الوقت".

وأضاف لاعب وسط الفيلانز: "لسخرية القدر أنت مُشجع لفريق أستون فيلا الذي لعبت معه بالأمس أولى مبارياتي في البريمييرليج، أرجوك ألا تخبر أحدهم أنه يعجز عن تحقيق شئ ما".

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