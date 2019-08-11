زوج والدة الطفل المصاب: شكرا صلاح.. كل الألم ذهب بعد أن حضنك

شكر جو كوبر زوج والدة الطفل الذي أصاب نفسه في محاولة للتصوير مع محمد صلاح، "الملك المصري" على موقفه مع الطفل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتب كوبر على تويتر: "أشكرك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد أن قضى لويس على نفسه في محاولة للحصول على إشارة منك.. هو يحبك جدا وكل الألم ذهب بعد عودتك لاحتضانه".

وأضاف "أنت رجل حقيقي".

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

كوبر تحدث أيضا مع ليفربول إيكو قائلا: "مازلنا نحاول استيعاب ما حدث بعد أن زارنا صلاح، بعد أن رأى إصابة أحد الأطفال كان من الشهامة أن يعود للاطمئنان عليه".

وأتم كوبر "لويس قد يفعل كل ما فعله مرة أخرى للحصول على حضن من صلاح".

وبدأ صلاح الموسم الجديد بقوة، حيث سجل هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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