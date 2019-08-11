زوج والدة الطفل المصاب: شكرا صلاح.. كل الألم ذهب بعد أن حضنك

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

صلاح والطفل المصاب

شكر جو كوبر زوج والدة الطفل الذي أصاب نفسه في محاولة للتصوير مع محمد صلاح، "الملك المصري" على موقفه مع الطفل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكتب كوبر على تويتر: "أشكرك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد أن قضى لويس على نفسه في محاولة للحصول على إشارة منك.. هو يحبك جدا وكل الألم ذهب بعد عودتك لاحتضانه".

وأضاف "أنت رجل حقيقي".

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كوبر تحدث أيضا مع ليفربول إيكو قائلا: "مازلنا نحاول استيعاب ما حدث بعد أن زارنا صلاح، بعد أن رأى إصابة أحد الأطفال كان من الشهامة أن يعود للاطمئنان عليه".

وأتم كوبر "لويس قد يفعل كل ما فعله مرة أخرى للحصول على حضن من صلاح".

وبدأ صلاح الموسم الجديد بقوة، حيث سجل هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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