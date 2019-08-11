تشكيل الأهلي المتوقع – موقف الصفقات الجديدة ضد اطلع بره.. وصالح جمعة أساسي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 10:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - لاسارتي

لا يبدو أن الظهور الأساسي الأول لصفقات الأهلي الجديدة، محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" والمالي أليو ديانج، سيكون مساء الأحد حينما يستضيف اطلع بره الجنوب سوداني الأهلي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

مارتين لاسارتي المدير الفني للأحمر، والذي يأمل في قيادة الفريق للقب تاسع في دوري الأبطال، يستهل محاولته الثانية في البطولة نظريا خارج الديار، ولكن عمليا على استاد برج العرب حيث تعذرت استضافة الفريق الجنوب سوداني للأهلي.

دون تغييرات واسعة عن آخر مباراة للفريق ضد الزمالك، سوى مشاركة صالح جمعة بدلا من وليد سليمان، أتى تشكيل الفريق المتوقع.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الأحد 11-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي الإفريقي وقمة نارية منتظرة طريق الأهلي في إفريقيا.. كانو سبورت يفوز على ميكيلي 70 قائمة الأهلي - انضمام الصفقات الجديدة لمواجهة "اطلع بره".. وغياب وليد سليمان

وجاء التشكيل المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

اختر تشكيل الأهلي للمباراة من وجهة نظرك؟

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك يُفجرها: فيريرا ينافس دياز و4 أسماء لتدريب الفريق وهذا موعد الإعلان الرسمي

أنتوي يكتب تاريخا فريدا من نوعه في الكونفدرالية

مدرب أستون فيلا: لو سجل تريزيجيه الهدف الثاني لصعّب مهمة توتنام

ماركا: برشلونة لا يريد دفع الأموال في نيمار.. ولا يخشى انتقاله إلى ريال مدريد

ديسابر: لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير مستوى بيراميدز

أطلع بره الأهلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميسي قد يغيب عن مباراة برشلونة الأولى في الدوري 3 دقيقة | أوروبا
ساري لا يستبعد رحيل ديبالا مصرحا: لا أتحكم في السوق 16 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي المتوقع – موقف الصفقات الجديدة ضد اطلع بره.. وصالح جمعة أساسي 38 دقيقة | إفريقيا
تيليجراف: القبض على رجلين خارج منزل أوزيل في لندن 9 ساعة | أوروبا
تقرير يوناني: وردة يرفض عرضا من الدوري التركي.. ليس في حسابات باوك نهائيا 10 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الأحد 11-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي الإفريقي وقمة نارية منتظرة 10 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك