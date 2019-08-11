تشكيل الأهلي المتوقع – موقف الصفقات الجديدة ضد اطلع بره.. وصالح جمعة أساسي

لا يبدو أن الظهور الأساسي الأول لصفقات الأهلي الجديدة، محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" والمالي أليو ديانج، سيكون مساء الأحد حينما يستضيف اطلع بره الجنوب سوداني الأهلي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

مارتين لاسارتي المدير الفني للأحمر، والذي يأمل في قيادة الفريق للقب تاسع في دوري الأبطال، يستهل محاولته الثانية في البطولة نظريا خارج الديار، ولكن عمليا على استاد برج العرب حيث تعذرت استضافة الفريق الجنوب سوداني للأهلي.

دون تغييرات واسعة عن آخر مباراة للفريق ضد الزمالك، سوى مشاركة صالح جمعة بدلا من وليد سليمان، أتى تشكيل الفريق المتوقع.

وجاء التشكيل المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

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