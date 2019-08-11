مورينيو: 4 فرق قادرة على الفوز بالدوري الإنجليزي

استبعد المدرب المخضرم جوزيه مورينيو أن ينافس مانشستر يونايتد أو تشيلسي، الناديين الذين دربهما البرتغالي من قبل، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى مورينيو (56 عاما) أن القادرين على الفوز بالبطولة قلة، فصرح عبر شبكة سكاي سبورتس قائلا:"هناك 4 (فرق قادرة على التتويج)".

وأضاف المدرب السابق لإنتر ميلان وريال مدريد "مانشستر سيتي وتوتنام وليفربول والفريق الثاني لسيتي".

وأتم "اليوم (الأحد)، حتى لو لعب فريق بشكل رائع أو حقق نتيجة ممتازة، لا أعتقد أن بإمكانه الفوز باللقب".

وتستهل أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد يوم الأحد الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، فيلعب الأول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بينما يتواجه الآخران في ملعب أولد ترافورد.

وبدأ ليفربول وسيتي الدوري بقوة ففاز الأول على ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 بينما سحق الثاني مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-صفر.

ويوم السبت قلب توتنام، وصيف دوري أبطال أوروبا، تأخره إلى فوز على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1.

وكانت المنافسة حامية الوطيس في الموسم الماضي قبل أن يحسم سيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة عن ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم مورينيو إلى قائمة محللي شبكة سكاي سبورتس ويبدأ مهام عمله يوم الأحد بتحليل المباراة المرتقبة بين يونايتد وتشيلسي.

وقاد مورينيو فريق تشيلسي من 2004 إلى 2007 ومن 2013 إلى 2015، ودرب يونايتد من 2016 وحتى ديسمبر الماضي.

وتوج مورينيو بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.

















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