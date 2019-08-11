خاص وثائقي في الجول – شاهد نجوم الأهلي يتحاكون بموقعة روما في فيلم "الحقهم يا توتي"

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 14:29

كتب : محمد المحمودي

روما الاهلى

هل تعلم أن فابيو كابيللو المدرب الشهير كان معجبا بقدرات 3 لاعبين من الأهلي؟ وأن أحمد بلال حرص على مواجهة روما في 2002 ليعوض عقدة طرده من قائمة الشياطين الحمر في موقعة ريال مدريد؟

هناك الكثير من الحكايات الرائعة يقدمها نجوم الأهلي لـFilGoal.com عن موقعة روما في عام 2002 والتي شهدت فوز الشياطين الحمر 2-1.

بمناسبة الذكرى الـ17 على المباراة التاريخية، FilGoal.com يعيد نشر فيلمه الذي أنتجته شركة 7 وفيه:

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