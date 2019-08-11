تيليجراف: القبض على رجلين خارج منزل أوزيل في لندن

بعد المشاهد الصادمة لمحاولة السطو على ميسوت أوزيل وزميله في أرسنال سياد كولاسيناك الشهر الماضي، لا تبدو العاصفة قد هدأت بعد.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية ذكرت أن الشرطة اعتقلت رجلين مساء الخميس خارج منزل أوزيل.

وقالت الصحيفة إنه قد يكون واحدا من الأسباب التي دفعت إلى استبعاد الثنائي من مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

الصحيفة ذكرت أن الرجلين دخلا في مشادة مع رجال الأمن المتواجدين خارج منزل أوزيل شمال لندن.

وذكرت الصحيفة أن الرجلين هما فرحات إركان، وسلمان إكينجي، يبلغ كل منها 27 عاما، وقد تلقيا اتهامات من الشرطة يوم الجمعة، ومن المقرر مثولهما أمام القضاء الشهر المقبل.

وكان نادي أرسنال أعلن عن استبعاد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل الأحد في الدوري الإنجليزي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواعي أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا لها، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

وقال بيان للمدفعجية: "ننسق مع الشرطة ونوفر الدعم للاعبينا وعائلتهما. رخاء لاعبينا وعائلاتهما أولوية بالنسبة لنا، اتخذنا هذا القرار بعد نقاش مع اللاعبين وممثليهما".

وأضاف البيان "نتطلع للترحيب بالثنائي في تشكيلنا في أقرب وقت ممكن".

كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة -رفقة أوزيل- من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن.

أثناء سير الثنائي في إحدى شوارع لندن، شاهدا شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.

ما دفع كولاسنياك وأوزيل للركض نحو السيارة والاشتباك معهما، قبل أن يهرب أفراد العصابة.

وأصدر نادي أرسنال بيانا حول الحادثة يؤكد خلاله سلامة اللاعبان وعدم تعرضهما لأي إصابات.

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