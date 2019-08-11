تقرير يوناني: وردة يرفض عرضا من الدوري التركي.. ليس في حسابات باوك نهائيا

مازال الغموض يحوم حول مستقبل عمرو وردة مع فريق باوك اليوناني، "رغم خروجه من حسابات النادي بشكل نهائي".

صحيفة (نوفا سبورت) اليونانية كشفت رفض عمرو وردة عرضا من أنقرة التركي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رفض عمرو وردة جاء لعدم رغبته في مغادرة اليونان والذهاب إلى الدوري التركي، وفقا للصحيفة اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى "وردة رفض الانتقال لـ أنقرة على الرغم من خروجه من حسابات أبيل فيريرا المدير الفني لـ باوك بشكل نهائي".

وينتظر عمرو وردة وصول عرضا من الدوري اليوناني، أو من دوري أوروبي أفضل من الدوري التركي، للموافقة على رحيله من باوك، وفقا للتقرير اليوناني.

وينتهي سوق الانتقالات في اليونان في الـ 31 من شهر أغسطس الجاري، بينما ينتهي في تركيا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

صعوبات في بيع وردة

المصادر اليونانية أجمعت في وقت سابق على "مهمة صعبة تنتظر ماريو برانكو المدير الرياضي لـ باوك في بيع وردة بسوق الانتقالات الصيفية".

عدة مواقع يونانية، ومن بينها Pagenews، ذكرت أن وردة "موهوب للغاية، لكنه تورّط في العديد من الأزمات الأخلاقية، آخرها تلك التي حدثت في معسكر منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية 2019". (طالع التفاصيل)

وردة صاحب الـ 25 عاما يرتبط بعقد حتى 2020 مع باوك الذي انتقل إليه عام 2017 قادما من بانيتتوليكوس قبل أن يخرج معارا مرتين لـ أتروميتوس.

مع باوك، شارك وردة في 36 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

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