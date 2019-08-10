خاص الإسماعيلي يجدد عقد حارسه 5 سنوات

السبت، 10 أغسطس 2019 - 23:56

كتب : ياسر الشريف

وليد أزارو ومحمد فوزي - الأهلي والإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي تجديد عقد محمد فوزي حارس الدراويش 5 سنوات.

عقد محمد فوزي كان ينتهي مع الإسماعيلي هذا العام، ولكن نجح مسؤولو الدراويش في التجديد للحارس لمدة 5 مواسم تنتهي في 2024، حسبما صرح المصدر لـFilGoal.com.

فوزي صاحب الـ 26 عاما انضم لـ الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2017 قادما من غزل المحلة.

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وشارك فوزي في 25 مباراة الموسم الماضي بقميص الإسماعيلي واهتزت شباكه 26 مرة.

ونجح محمد فوزي في الحفاظ على شباك الإسماعيلي في 11 مباراة في كل البطولات التي شارك بها.

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في الدوري الإسماعيلي محمد فوزي

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