كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي تجديد عقد محمد فوزي حارس الدراويش 5 سنوات.

عقد محمد فوزي كان ينتهي مع الإسماعيلي هذا العام، ولكن نجح مسؤولو الدراويش في التجديد للحارس لمدة 5 مواسم تنتهي في 2024، حسبما صرح المصدر لـFilGoal.com.

فوزي صاحب الـ 26 عاما انضم لـ الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2017 قادما من غزل المحلة.

وشارك فوزي في 25 مباراة الموسم الماضي بقميص الإسماعيلي واهتزت شباكه 26 مرة.

ونجح محمد فوزي في الحفاظ على شباك الإسماعيلي في 11 مباراة في كل البطولات التي شارك بها.

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