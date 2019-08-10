الزمالك يفوز وديا على 6 أكتوبر.. بنشرقي يُسجل وشيكابالا يشارك

انتصر الزمالك وديا على فريق السادس من أكتوبر بهدفين مقابل هدف ضمن استعدادات الفارس الأبيض لمشواره الإفريقي.

الزمالك سجل أولا عن طريق الوافد الجديد أشرف بنشرقي في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من حمدي النقاز ورأسية قوية من المهاجم المغربي في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك فريق 6 أكتوبر التعادل، إلا أن هدف يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 86 كتب انتصار الزمالك.

ودفع طارق يحيى المدير الفني المؤقت لـ الزمالك بـ خالد بوطيب في خط الهجوم وخلفه محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي مع مشاركة محمد عنتر ومحمد حسن والشاب أحمد ذكي.

في الشوط الثاني، شارك محمد صبحي في مركز حراسة المرمى، وشارك مصطفى محمد ويوسف أوباما وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو وأيمن حفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري.

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