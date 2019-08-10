ديسابر: لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير مستوى بيراميدز

السبت، 10 أغسطس 2019 - 23:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - ديسابر

يعتقد سيباستيان ديسابر المدير الفني لبراميدز أن فريفه لا يزال يحتاج الكثير من العمل لتطوير المستوى والأداء والظهور بقوة كبيرة خلال الموسم الحالي.

وفاز بيراميدز على إيتوال دو كونغو الكونغولي بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالفوز بنتيجة كبيرة ولكنها لا تزال المباراة الأولى لنا في الموسم وتنتظرنا مواجهة صعبة للغاية في الكونغو".

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المدرب الفرنسي أضاف "نحتاج للعمل بشكل أكبر لتطوير أداء الفريق ورفع مستوى اللاعبين".

وأكمل "نتيجة المباراة عادلة والأداء مرضي بالنسبة لي وكنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف لكن الخصم كان أفضل في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "مع توالي المباريات وجاهزية جميع اللاعبين سنظهر بمستوى أفضل خلال الموسم الجاري".

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