سمير عثمان: قمة الدوري فقط ستكون بإدارة حكام أجانب.. ومن الصعب تطبيق الـVAR

شدد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة وضع الثقة في الحكام المصريين حتى يظهروا بمستوى جيد في الموسم المقبل.

وقال سمير محمود عثمان عبر قناة تايم سبورت: "من الآن نعمل على أن تكون جميع مباريات الدوري في الموسم المقبل بإدارة حكام مصريين".

وأكمل "فقط مباراة القمة التي سيتولى إدارتها حكم أجنبي".

وتابع "لن نسمح لأن تدار أكثر من 30 مباراة في الدوري بحكام أجانب مثلما حدث الموسم الماضي".

وشدد "اختيار الحكام لإدارة مباريات الدوري ستكون مسؤولية لجنة الحكام فقط ولن يتدخل أي شخص في هذا الأمر".

وعن إمكانية استخدام تقنية التحكيم بالفيديو في الموسم المقبل قال "الـVAR يحتاج تكلفة مالية عالية لذلك من الصعب استخدامه في الدوري الموسم المقبل، ولكن مع الحصول على فرصة لتمويل هذا الأمر سيتم الاعتماد عليه بشكل تدريجي".

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