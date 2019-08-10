بالفيديو - تدخل دفاعي في اللحظة الأخيرة يحرم تريزيجيه من أول أهدافه مع أستون فيلا

كاد محمود حسن تريزيجيه أن يسجل أول أهدافه بقميص أستون فيلا، في مواجهة توتنام هوتسبير بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه يبدأ أساسيا رفقة مواطنه أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا، واحتاج إلى 21 دقيقة حتى يهدد مرمى السبيرز.

الجناح المصري تلقى تمريرة بينية في عمق منطقة الجزاء، ليراوغ ويسدد بيساره، إلا أن توبي ألديرفيرلد تصدى لتسديدته بعد أن كانت في طريقها إلى المرمى.

أستون فيلا متقدم بهدف دون رد سجله جون ماكجين بالدقيقة التاسعة.