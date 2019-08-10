بالفيديو - ظهور مثير لـ VAR وهاتريك سترلينج.. سيتي يحذر الجميع بخماسية في وست هام

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار عريض على وست هام يونايتد.

السماوي ضربوا شباك الشواكيش بخمسة أهداف نظيفة على ملعب لندن الأولمبي في الجولة الأولى من المسابقة.

لقاء شهد ظهور مثير لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" التي ألغت هدفا وأعادت تنفيذ ركلة جزاء من جديد، في أول استخدام في تاريخ المسابقة الإنجليزية.

أهداف اللقاء تناوب على تسجيلها جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج -هاتريك- وسيرخيو أجويرو في الدقائق 25 و51 و75 و86 و92 على الترتيب.

التهديد الأول أتى مع الدقيقة التاسعة عن طريق الدولي الجزائري رياض محرز بعدما سدد يسارية معتادة تألق الحارس لوكاس فابيانسكي وتصدى لها بصعوبة.

وفي الدقيقة 15 سدد دافيد سيلفا كرة مشابهة لسابقتها قبل أن تمر بجوار القائم الأيسر.

بعدها بعشر دقائق فقط بدأت الحفلة التهديفية.

جيسوس قص الشريط مستغلا كرة عرضية من كايل ووكر على الجانب الأيمن ليلمسها سريعا محولا طريقها إلى الشباك مع الدقيقة 25.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة، لكن الشوط الثاني شهد طوفانا تهديفيا من قبل حاملي اللقب، وسترلينج كان بطل الـ45 دقيقة الأخيرة.

الأول أتى مع الدقيقة 51 بعد تمريرة من كيفن دي بروين للإنجليزي وتسديدة سهلة في الشباك.

ثم ألغت تقنية الفيديو لأول مرة هدفا لجيسوس بداعي تسلل رحيم قبل تمريره الكرة للأول مع الدقيقة 54.

وست هام أظهر خطورته لأول وآخر مرة مع الدقيقة 60 إثر ركلة حرة غير مباشرة ارتقى لها عيسى ديوب لكن رأسيته مرت فوق العارضة بقليل.

وسيتي قرر إنهاء الأمور وإطلاق رصاصة الرحمة في الدقيقة 75، بعدما استغل سترلينج تمريرة بينية رائعة من محرز ليودع الكرة من فوق الحارس.

الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، وبعد 9 دقائق فقط منح الحكم مايك دين محرز ركلة جزاء بعد عرقلته، والركلة انبرى لها البديل أجويرو.

أجويرو سدد كرة أرضية غير قوية تصدى لها فابيانسكي بسهولة، لكن تقنية الفيديو تدخلت للمرة الثانية في اللقاء وأوضحت تقدم الحارس عن خط مرماه.

هنا كانت الفرصة من جديد للأرجنتيني الذي سدد مجددا لكن في الزاوية المعاكسة ليعلن الهدف الرابع للسماوي مع الدقيقة 86.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها أبى سترلينج إلا أن يخرج بأول هاتريك في المسابقة التي لم تبح بكامل أسرارها بعد. كرة من الجانب الأيمن توغل بها ذو الأصول الجامايكية ليهيئ للحارس صناعته لعرضية قبل أن يخدعه ويضعها في الشباك.

بداية قوية للسماوي في رحلة الدفاع عن لقبه وسط منافسة شرسة متكررة من ليفربول، والفريقان لا يرحمان مع بداية المسابقة.

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