بلاغ للنيابة من الزمالك ضد صفحات النادي المزيفة "التي تُموّل من الخطيب وعباس"

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله تقدمه ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي.

وقال النادي في بيانه "البلاغ ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي والتي تدعي انتمائها إليه، في الوقت الذي تتلقى فيه تمويل من بعض الكارهين للنادي ومنهم ممدوح عباس وهاني العتال ومحمود الخطيب، لمحاولة هدم استقرار النادي ونشر الشائعات ضد لاعبيه ومجلسه".

وجاء قرار الزمالك "عقب تقدم أكثر من لاعب بشكاوى للمسؤولين تؤكد أن مسؤولي هذه الصفحات يبتزونهم بطرق مباشرة ويطلبون منهم الحصول على رواتب شهرية في مقابل دعمهم وعدم التعرض لهم طوال الموسم وإلا سيقومون بالتحريض ضدهم ونشر الشائعات حولهم".

وأستكمل الزمالك بيانه بـ "حفاظا على استقرار فريق الكرة بصفة خاصة والنادي بشكل عام، فقد تم تحديد المسؤولين عن هذه الصفحات والتقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم".

وناشد الزمالك "جماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات".

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