مدرب إيتوال: تلقينا 3 أهداف من بيراميدز بسبب أخطاء الدفاع

السبت، 10 أغسطس 2019 - 22:27

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - ديسابر

يرى سيدريك نانينتيلمي المدير الفني لفريق إيتوال دو كونغو أن الأهداف الثلاثة المسجلين في شباك فريقه خلال الشوط الأول من مواجهة بيراميدز جميعهم من أخطاء للدفاع.

وفاز بيراميدز على إيتوال دو كونغو بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال نانينتيلمي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "في الشوط الأول ارتكبنا الكثير من الأخطاء ساهمت في تسجيل بيراميدز لـ3 أهداف".

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وأضاف "في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل لكن الحكم أخطأ في أكثر من لعبة والنهاية بالنسبة لنا كانت سيئة للغاية".

وأوضح "تسجيل هدف في مباراة الذهاب أفضل بكثير من الهزيمة دون تسجيل أي أهداف، وبالتأكيد هذا الهدف يمنحنا فرصة في لقاء العودة".

وأكمل "يجب على الاتحاد الإفريقي أن يراقب أداء الحكام ويعيد النظر في بعض القرارات التحكيمية في المباريات".

وأتم تصريحاته "سنحاول تحقيق العودة في المباراة المقبلة على ملعبنا ووسط جماهيرنا من أجل تحقيق التأهل التاريخي للدور الثاني من البطولة".

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