الرجاء البيضاوي يعود بتعادل مثير قوامه 6 أهداف من جامبيا في أبطال إفريقيا

عاد الرجاء البيضاوي بتعادل مثير من أرض بريكاما الجامبي بنتيجة 3-3، على ملعب الاستقلال، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

أهداف الرجاء سُجلت بواسطة بدر بنون في مناسبتين، ومحسن متولي، ليعود الرجاء في المباراة بعد أن انتهى الشوط الأول بتأخره 2-3.

الرجاء بقيادة باتريس كارتيرون، يسعى للظفر بلقبه الرابع في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن عاد للمشاركة عقب غياب دام 4 سنوات.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم 24 أغسطس الجاري.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، فاز كانو بيلارز النيجيري على أشانتي كوتوكو الغاني 3-2.

كما سقط إنيمبا النيجيري أمام مضيفه رحيمو البوركينباي بهدف دون رد.

وتفوق جرين إيجلز الزامبي على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

وفاز بريميرو دي أجوستو الأنجولي على مضيفه كي.إم.كي.إم من زنزبار بنتيجة 2-0.

وتعادل يانج أفريكانز التنزاني أمام تاونشيب رولرز 1-1 في دار السلام.

وهي نفس نتيجة مباراة ستاد مالي وهورويا الغيني.

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