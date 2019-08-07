مران الزمالك - جلسة بين طارق يحيى وحفني

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

صالح جمعة - أيمن حفني - الأهلي - الزمالك

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، التى انتهت بالفوز بنتيجة 4 - 1، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

أيمن حفني

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ووضع أنطونيو مدرب الأحمال، برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق، بحسب الموقع الرسمي للفريق الأبيض.

وعقد طارق يحيي، المدير الفني، جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على هامش المران المقام بملعب النادي.

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ومنح يحيى، خلال الجلسة أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني تدريبات إضافية علي هامش المران.

وخاض الثنائي التدريبات الإضافية، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.

فيما واصل الثنائي محمد عبد الشافي وإسلام جابر، تأدية البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيل بالكرة وذلك ضمن المراحل الأخيرة للبرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وأدى محمود علاء مدافع الفريق، تدريبات تأهيل خفيفة بالكرة علي هامش المران، ويأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب للتعافي وتجهيزه للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال إفريقيا.

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