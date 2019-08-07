رسميا - أياكس يجدد تعاقد نيريس

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

دافيد نيريس - أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام تجديد تعاقد نجمه البرازيلي ديفيد نيريس ليستمر اللاعب مع الفريق الهولندي حتى عام 2023.

ديفيد نيريس

النادي : أياكس

أياكس

ويعد نيريس حاليا هو نجم الفريق الأول بعد رحيل كل من ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس وفرينكي دي يونج إلى برشلونة.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تألق مع أياكس في الموسم الماضي وقاد فريقه للتتويج ببطولة الدوري الهولندي وساهم في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية ارتبط اسم نيريس بالانتقال للعديد من كبار أندية أوروبا، قبل أن يحسم أياكس موقفه ويجدد تعاقده لأربع مواسم إضافية.

في الموسم الماضي مع أياكس لعب نيريس 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

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ديفيد نيريس أياكس

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