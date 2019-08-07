ديسابر: بيراميدز قد يتعاقد مع صفقات جديدة.. ونأمل في الوصول بعيدا بالكونفدرالية

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إنه قبل تحدي تدريب الفريق مؤكدا على صعوبة لقاء النجم الكونغولي، مشيرا إلى "الفريق لديه تحد جديد في كأس الكونفدرالية ويأمل في الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وأضاف ديسابر في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق أنه لا يمكن تقييم الصفقات الجديدة وينتظر المباريات الرسمية أمام بطل الكونغو والأهلي في كأس مصر لتقييم اللاعبين.

وأشار إلى وجود احتمالية الدعم بعدد إضافي من اللاعبين في المرحلة المقبلة، ولكنه سعيد بمردود العناصر الجديدة التي انضمت مؤخرا للفريق وستكون إضافة هائلة في المرحلة المقبلة.

وتابع المدرب أن فريق النجم الكونغولي ليس سهلا ويمتلك لاعبين أقوياء والمباراة غاية في الصعوبة، وسيأخذ المباريات درجات في مشوار الكونفدرالية، ولقاء الإياب سيكون غاية في الصعوبة.

موضحا أنه يعرف بطل الكونغو جيدا وسيقدم مباراة قوية وبالتالي يجب الفوز في القاهرة بنتيجة جيدة لضمان العبور للدور التالي.

المدرب أشار إلى أنه تولى تدريب بيراميدز فقط منذ أسبوعين ومتحمس للمباريات الرسمية رغم ضيق الوقت بين تولي المهمة وبدء المشوار الرسمي مع الفريق ومتحفز للقاء السبت أمام بطل الكونغو وكذلك موقعة الأهلي الهامة في كأس مصر يوم ١٧ الجاري.

ديسابر أكد أنه مرتبط بتعاقد مع بيراميدز ولا ينظر لأي عروض حاليا وموقفه جيد للغاية ومتحمس للمرحلة المقبلة والمباريات الرسمية.

وأتم أن المنافسة مع الأهلي والزمالك هذا الموسم ستكون غاية في القوة والإثارة مع الدعم الأخير، والمنافسة لن تكون محصورة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وهناك أطراف أخرى قوية في الدوري المصري.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية ويواجه ضيفه فريق ايتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب دور الـ64 يوم السبت.

وبعد أسبوع من المباراة يلعب بيراميدز أمام الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

وفي حال تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي يواجه حرس الحدود.

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