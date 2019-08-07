كلوب يوضح طريقة تفكيره حول إمكانية ضم بديل لـ صلاح

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن طريقة تفكيره حول ضم بديل لنجم فريقه محمد صلاح، والصفقات بشكل عام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول لم يبرم سوى 3 صفقات هذا الصيف، ليس بينهم من سيدخل التشكيل الأساسي قريبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "يجب ألا تقوم بأي صفقات لأن الأندية الأخرى تبرم الصفقات، هذا لا معنى له، الأمر لا يتعلق بذلك".

وأضاف "إذا ألقيت نظرة على الفريق، فهل نحن بحاجة إلى المزيد من اللاعبين؟ سيقول الناس، نعم نحتاج إلى بديل لساديو ماني ومحمد صلاح".

وواصل "لكن هؤلاء اللاعبين موجودون هنا. إذن، هل لديك بديل، لاعب مقابل لاعب؟ صفقة كبيرة؟ يعتقد الناس أن هناك لاعبين من أندية أخرى وبلدان أخرى أفضل من لاعبينا ولكن دون أن يكون لديهم الدليل".

ليفربول ضم المدافع الهولندي سيب فان دين بيرج من زفوله الهولندي وهارفي إيليوت من فولام ثم الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد السابق.

وعن توقعه لشكل الدوري في الموسم الجديد، أوضح "هناك ستة فرق على الأقل ستنافس على اللقب هذا الموسم".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة بمباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي.

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