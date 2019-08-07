الإسماعيلي يقيم معسكرا استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي والموسم الجديد

قررت إدارة الإسماعيلي تنظيم معسكرا تدريبيا مغلقا للفريق في مدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 14 إلى 24 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي المعسكر ضمن فترة إعداد للفريق سواء لخوض مواجهة أهلي بنغازي في البطولة العربية أو للموسم الجديد ككل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية الذي يقام يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال في وقت سابق إن بطولة الدوري تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وأعلن عامر حسين عبر FilGoal.com في وقت سابق عن أنه سيجري قرعة الدوري للموسم الجديد أنه ينتظر إرسال الأندية لملاعبهم للموسم الجديد خلال أيام لكي يجري القرعة. (طالع التفاصيل)

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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